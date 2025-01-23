Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldüren Eşine Ağırlaştırılmış Hapis Cezası İstemi

Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla 5 el ateş edip öldüren Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Talihsiz kadının, öldürülmeden önce 15 yaşındaki kızına, "Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır" dediği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayının ikinci haftasında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde sitedeki apartmanın 3'üncü katında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Fadim Temirhanoğlulları (53) olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olması nedeniyle olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler sitenin güvenlik kameralarında ve daire içerisinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler Temirhanoğlulları'nın gece geç saatlerde ayrılma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Savaş Temirhanoğulları (49) tarafından vurularak öldürüldüğü şüphesi üzerine incelemelerini bu yönde derinleştirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın Antalya'nın Kemer ilçesinde bir gece kulübünde bodyguardlık yapan Savaş Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ancak şüphelinin cep telefonundan boşanma aşamasındaki eşini sık sık tehdit ettiği öğrenildi.

Savaş Temirhanoğulları olayın ertesi günü yakalanarak cezaevine konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, savcı Savaş Temirhanoğulları için 'Tasarlayarak, eşi kasten öldürme suçu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken, 20 yıllık arkadaşı F.İ. hakkında da 'kadına karşı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçlamasıyla cezalandırılması istendi.

Şüpheli Savaş Temirhanoğulları iddianamede, 17 yıllık eşinin son 1 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Olay günü eşim bana hakaret etti. Beni aldattığını söyleyerek, yüzüme tükürdü. Silahı aldım. Bana hakaretleri devam edince birçok kez ateş ettim" dedi.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Fadim Temirhanoğulları'nın 15 yaşındaki kızı İ.T. ise babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, "Babam anneme sürekli 'Seni öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' şeklinde tehditler ederdi. Olay gecesi 04.38'de çığlık sesi duydum. Dikkatlice dinlediğimde bir ses daha duymayınca, kullanmış olduğum ilaçlardan olacak ki kabus gördüğümü sandım. Uyumaya devam ettim. Saat 08.40'da uyandığımda annem odasında kanlar içindeydi. Halamı arayıp haber verdim. Annem sürekli 'Öldürülürsem bil ki baban Savaş yapmıştır. Eğer şikayetçi olmaz isen sana hakkımı helal etmem' diyordu. Bu nedenle annemi öldürenlerden şikayetçiyim" dedi. - ANTALYA