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Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren Savaş Temirhanoğulları, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, zanlının eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı sırada gerçekleşti. Yardım eden kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıya yardım ettiği ileri sürülen kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni ise sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve alınan ifadeler sonrası çalışmalarını derinleştiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın F.İ. isimli şahsın aracı ile birlikte Antalya'nın Korkuteli ilçesine kaçtığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı, olayın üstünden 24 saat geçmeden Korkuteli Bayatbademler'deki villada yakalandı. Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan Savaş Temirhanoğulları ve kaçmasına yardım eden F.İ. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Uncalı Semt Polikliniği getirilen zanlı ile F. İ adliyeye sevk edildi.

Zanlı tutuklandı

Savaş Temirhanoğulları,'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yardım ettiği ileri sürülen F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika antalya Cinayet 3-sayfa Şiddet Suç

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