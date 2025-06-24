Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Davasında Akıl Sağlığı Raporu Talebi Reddedildi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığı raporu talebi reddedildi. Kadın örgütlerinin takip ettiği davada, DNA raporunun beklenmesi nedeniyle duruşma 16 Temmuz'a ertelendi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) tabancayla 9 el ateş ederek öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı dava Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmayla devam etti. Cinayetle bağlantılı olarak müşterek fail sıfatıyla yargılanan Fikret İnal'ın da tutuklu sanık olarak yer aldığı davada, mahkeme sanık avukatlarının Savaş Temirhanoğulları için talep ettiği akıl sağlığı raporu başvurusunu reddetti. Mahkeme, Fadim Temirhanoğulları'nın tırnaklarında tespit edilen erkek DNA'sına ilişkin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz 2025'e erteledi.

Sanık, savunmasının aynısını sürdürdü

Duruşmada söz alan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Hiçbir şekilde oraya eşimi öldürme kastıyla gitmedim. Öyle bir kastım olsaydı çocuğumun gözünün önünde öldürmezdim" diyerek savunmasını sürdürdü.

"En azından yüreğimize azıcık su serpilir"

Dava sonrası adliye önünde açıklama yapan Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı, "En ağır cezayı almasını istiyorum. En azından yüreğimize azıcık su serpilir. Benim çocuğumun canını 9 kurşunla aldı. İnşallah onların canı da yanar. Benim canım yanıyor. Zorla eve giriyor, benim çocuğumu öldürüyor. Çocuğu evdeyken, çocuğu annesini kanlar içinde buluyor. Şikayetçiyim. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuştu.

"Bu dosyada önemli olan, Fikret İnal'ın yardım ve yataklıkla değil müşterek faillikle yargılanıyor olması"

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan maktul avukatı Müjde Tozbey ise şunları söyledi: "Bugün yine daha önce söylediklerini tekrarladılar. Savaş Temirhanoğulları, 'Beni aldattığı için öldürdüm' dedi. Fikret İnal ise 'Ben barıştırmak için gece dörtte Savaş'la birlikte eve gittim' diyerek suçu hafifletmeye çalıştı. Ancak arka kapıdan birlikte girip, 4 dakika 34 saniye içeride kaldıktan sonra birlikte kaçtıkları kamera görüntüleriyle sabit. Bu dosyada önemli olan, Fikret İnal'ın yardım ve yataklıkla değil müşterek faillikle yargılanıyor olması. Çünkü bu tarz davalarda faile yardım eden kişi çoğunlukla aklanıyor. Bu davada ise görüntüler, suçun birlikte işlendiğini ortaya koyuyor."

Tozbey ayrıca, mahkemenin sanık avukatlarının Savaş Temirhanoğulları'nın akli dengesine ilişkin rapor talebini reddettiğini, DNA eşleşmesine ilişkin raporun ise henüz mahkemeye ulaşmadığını ifade etti. Duruşmanın bu nedenle ertelendiğini aktaran Tozbey, "Yargıya güveniyoruz. En ağır cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi. - ANTALYA