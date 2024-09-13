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Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı, 24 saat içinde yakalandı. Zanlı, ifadesinde barışmak için gittiğini ve eşinin hakaret etmesi üzerine öldürdüğünü söyledi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini ikametinde ateşli silahla vurarak öldüren katil zanlısı, olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçen zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde barışmak için eve gittiğini ve eşinin hakaret edince dayanamayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni ise sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve alınan ifadeler sonrası çalışmalarını derinleştiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın F.İ. isimli şahsın aracı ile birlikte Antalya'nın Korkuteli ilçesine kaçtığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı, olayın üstünden 24 saat geçmeden Korkuteli Bayatbademler'deki villada yakalandı. Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan Savaş Temirhanoğulları ve kaçmasına yardım eden F.İ. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Uncalı Semt Polikliniği getirilen zanlı, gazetecilerin 'neden öldürdünüz?, pişman mısınız?' sorularına cevap vermedi. Şüpheliler buradaki kontrollerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

"Hakaret edince dayanamadım"

Öte yandan cinayet zanlısı Savaş Temirhanoğulları'nın emniyette alınan ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiğini belirterek, "Barışmak için gitmiştim. Zili çaldım ve içeri girdim. İçeride konuşuyorduk. Hakaret edince dayanamadım ve tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konyaaltı Cinayet 3-sayfa antalya Adliye Güncel Polis

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