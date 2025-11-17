Haberler

Antalya'da Boşaltılan Binada Yangın: Kimliği Belirlenemeyen Bir Ceset Bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan bir binanın dairesinde çıkan yangında, 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Antalya'da kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan 4 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangında, 30'lu yaşlarda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin yanmış halde bulunan cesedi çıktı.

Olay, 11.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141. Sokak üzerindeki kentsel dönüşüm için boşaltılmış 4 katlı binanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş daireden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarda erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, etrafı demir sacla çevrili binaya kalacak yeri olmayanlar ile madde bağımlıların geldiği öğrenildi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

