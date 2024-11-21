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Antalya'da Bomba Alarmı: Şüpheli Çanta Patlatıldı

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Antalya'da SGK İl Müdürlüğü bahçesinde kimliği belirsiz bir kişinin bıraktığı sırt çantası polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SGK İl Müdürlüğü bahçesinde bıraktığı sırt çantası polisi alarma geçirdi

Fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı

Şahsın bahçeye gelmesi ve çantayı bıraktıktan sonra ayrılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da SGK İl Müdürlüğü bahçesine kimliği belirsiz bir kişinin sırtındaki çantayı bırakarak ayrılması polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıkarken, şahsın gelerek çantayı bıraktıktan sonra ayrılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan SGK Antalya İl Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış kısmında bir sırt çantası gören kurum güvenliği güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliği belirsiz bir şahsın sırt çantası ile SGK İl Müdürlüğü bahçesine girdiğini ve birkaç dakika sonra çantasız bir şekilde ayrıldığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Merak ve endişeli gözlerle izlediler

İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı. Öğlen arası olması nedeniyle kurum içerisinde vatandaş bulunmazken tedbir amaçlı olarak içerde bulunan personelde binadan çıkartıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekibinde görevli uzmanlar ilk olarak şüpheli çantayı dürbün ile uzaktan kontrol etti. Bu sırada çevrede bulunan apartmanların balkonları ve yoldan geçen vatandaşlar merak ve endişeli gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi.

Fünye ile patlatıldı

Sinyal kesiciyi devreye sokan bomba imha uzmanları, ardından özel kıyafeti giyerek çantanın yanına gitti. Bomba imha uzmanı tarafından fünyenin yerleştirilmesinin ardından çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlayan fünye nedeniyle çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıkarken, çantayı SGK İl Müdürlüğü'ne bırakan şahın ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sırt çantası ile birlikte SGK binasının bahçesine giren şahsın kamera açısından çıktıktan birkaç dakika sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Antalya'da Bomba Alarmı: Şüpheli Çanta Patlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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