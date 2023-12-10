Antalya'da Bisiklet Kazası: Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisikletten yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisikletten yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Alperen Gökmen'in kullandığı 07 AYL 268 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Mazlum Kılıç'ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıyan kazada yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü koştu. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA