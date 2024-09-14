Antalya'da Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde6 farklı bisiklet ve elektrik bisiklet olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa'da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayları sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirilen 6 bisiklet ve elektrikli Bisiklet hırsızlık olayının şüphelisinin aynı şahıs olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA