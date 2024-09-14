Antalya'da Bisiklet Hırsızı Yakalandı
Muratpaşa ilçesinde 6 farklı bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli, polis tarafından tutuklandı. Güvenlik kameraları hırsızlık anlarını kaydetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde6 farklı bisiklet ve elektrik bisiklet olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muratpaşa'da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayları sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirilen 6 bisiklet ve elektrikli Bisiklet hırsızlık olayının şüphelisinin aynı şahıs olduğunu tespit etti.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA