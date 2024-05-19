Antalya'da bir kreş müdürü çocuklara şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Finike ilçesindeki bir kreşte çocuklara şiddet uyguladığı iddiasıyla kreş müdürünün nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Finike ilçesine bulunan bir kreşte, kreş müdürünün çocuklara şiddet uygulamasına ilişkin açılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklara karşı yapılan her türlü istismarın ve kötü muamelenin karşısında olduklarını ve karşısında olmaya devam edeceklerini söyleyen Tunç, "Antalya'nın Finike ilçesindeki bir kreşte, kreş müdürü tarafından çocuklara şiddet uygulandığı iddiası üzerine Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli kreş müdürü gözaltına alınmış ve nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA