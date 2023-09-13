Antalya'da 27 Temmuz'da Suriye uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Suriye uyruklu İ.E, Edirne'de yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Antalya'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Edirne'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da 27 Temmuz'da Suriye uyruklu kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan Suriye uyruklu İ.E, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunanistan sınırına yakın bir bölgede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı öğrenildi.