Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki M.E.Ö, uzun süre haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayı fark eden bina görevlisi durumu hemen bildirdi ve olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı adamın öldüğü belirlendi ve ceset Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.