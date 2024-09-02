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Antalya'da Bir Kilometre Arayla İki Mevsim Yaşandı

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Antalya'da bir bölgede kuvvetli sağanak yağış yaşanırken, bir kilometre ilerisinde ise güneşli bir hava hakim oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları olumsuz şartlara karşı uyardı.

Antalya'da bir kilometre arayla iki mevsim yaşandı

Antalya'da ani hava değişimi görenleri şaşırttı

ANTALYA - Antalya'da bir kilometre arayla iki mevsim yaşandı. Bir bölgede kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bir kilometre ilerisinde ise günlük güneşlik bir hava hakim oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün öğlen saatlerinde saatlerinde kentin iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış nedeniyle vatandaşları sel, su baskını ve yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyardı. Kentin genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakimken saat 15.00 civarında Kepez bölgesinde bulunan vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağmurun şokunu yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve çevrede işyerlerine sığınırken yollar ise adeta göle döndü. Bazı araçlar şiddetli yağış nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Bir tarafta sağanak, diğer tarafta yakıcı güneş

Kepez ilçesi Karşıyaka mahallesinde şiddetli yağış etkisini gösterirken bir kilometre mesafede ise yağmurdan eser yoktu. Yağış bulunan bölgeden gelerek şehir merkezine ilerleyen araç sürücüleri ani hava değişimi karşısında hayrete düştü. Bir işletmede paket servis elemanı olarak çalışan Emrah Akay, "Bundan yarım saat önce iki kilometre yukardan siparişten geldim. Orada şiddetli bir yağmur hakimdi. Aşağı indiğimizde ise hiçbir şey yoktu. Şu anda ise hava güneşli, yukarıyı ise yağmur götürüyor. Islanmamak için hemen geldim. Burada hiçbir şey yokken yukarı tarafı sel götürüyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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