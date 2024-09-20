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Antalya'da Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Evyapan, sabah namazına uyandırmak için arayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Oğlu, annesinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da bir kişi ikametinde ölü olarak bulundu. Annesinin ölüm haberini alarak şehir dışından gelen oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 565 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Kendisine ait ikametinde yalnız yaşayan Fatma Evyapan isimli yaşlı kadını sabah namazına uyandırmak için arayan komşuları birkaç kez arama yapmalarına rağmen ulaşamadı. Uyuyakaldığı düşünülen Fatma Evyapan'a sabah saatlerinde temizliğe gelen çalışan, anahtar ile kapıyı açamayınca kapıyı çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen çalışan bunun üzerine Evyapan'ın kızına ulaştı. Fatma Evyapan'ın kızının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açması için çağrılan çilingir de başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

İtfaiyenin merdivenli aracının yardımı ile ikamete giren polis ekiplerinin içeriden kilitli olan kapıyı açmasının ardından sağlık görevlileri Fatma Evyapan'ı mutfakta hareketsiz vaziyette buldu. Yapılan kontrollerde Evyapan'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Evyapan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Fatma Evyapan'ın ölüm haberini alarak Afyon'dan gelen oğlu Hasan Evyapan'ın annesinin cansız bedeninin cenaze aracına konulması sırasında üzgün olduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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