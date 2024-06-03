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Antalya'da bir işyerinde çıkan yangında işyeri sahibi çaresiz kaldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir işyerinin depo kısmında çıkan yangında işyeri sahibi olayı çaresiz bakışlarla izledi. Yangının çocuğun çakmakla oynarken çıktığı iddia edildi.

Antalya'da bir işyerinin depo kısmında meydana gelen yangında işyeri sahibi olayı çaresiz bakışlarla izledi.

Saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 160 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri işyerinin depo kısmında başlayan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini işyeri sahibi çaresiz bakışlarla izlerken, yangının iş yerinde bulunan çocuğun çakmakla oynarken karton kutu ve ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahale etmekte zorlanırken yangının söndürülmesinin ardından iş yerindeki duman özel aspiratör ile tahliye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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