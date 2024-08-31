Antalya'da bir evde çıkan yangında ev sahibi rahatsızlandı

Antalya'da bir evin odasında çıkan yangında ev sahibi Teslime G., dumanın etkisiyle rahatsızlanırken, kızı Yağmur G.' gözyaşlarına boğuldu. Söndürülen yangının ardından odada yanan eşyaları balkondan aşağı atması dikkat çekti.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819. Sokak Emin Apartmanı'nın 7 No'lu dairesinde sabah saat 11.00 sularında çıkan yangın, ev sahiplerini korkuttu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevleri gören ev sahibinin kızı Yağmur G., yakınlarındaki esnaftan destek isteyerek, yangını söndürmeye çalıştı. Ev sahibi Teslime G. (65), kızı Yağmur G. ve torunu R.'nin yaşadığı eve gelen mahalleliler, yangını emniyet ve sağlık ekiplerine bildirerek, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, Teslime G. çıkan dumandan etkilenmesi nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi, esnaftan yardım istedi

Yangın anında çağrı üzerine yardıma koşan mahalle esnafı Mustafa Haber, Yağmur G.'nin koşarak gelip "Yangın var" demesi üzerine çalışanlarını çağırıp, destek olmaya gittiklerini söyledi. Haber, "Arkadaşlarla yukarıya çıktım, kovayla su dökmeye başladılar. Komşular yardım etmeye başlamışlardı. Sonra itfaiye geldi, itfaiye hızlıca müdahale etti. Yangın 11 sularında başladı. Rahatsızlanan teyze yavaş yavaş su döküyordu, aşağı ben indirdim. Evin çocuk odası gibi ufak bir odası vardı, yangın orada çıkmış" diye konuştu.

Mahallede yaşayan Ahmet Özcan adlı genç de Yağmur G.'nin söyleminin üzerine yardıma gittiğini söyleyerek, "Abla geldi, yukarda yangın var dedi. Yukarıda küçük bir çocuk vardı, onu aşağı indirdik, teyzeyi de indirdik. Kovayı alıp çıkan alevlerin üstüne döktük, yangını söndürmeye başladık. Ardından itfaiye geldi".

Yangın sonrası olayın ardından ev sahiplerinin yardıma koşan yakınları, yanan odadaki eşyaları balkondan aşağı atmaya başladı. Ev sahibinin kızı Yağmur G. ise atılan eşyaları gözyaşları içinde çöp konteynerinin içine attı. - ANTALYA