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Antalya'da bir bahçeden avokado çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden çalınan 400 avokado, sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S'nin bahçesinden 400 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi ikametlerinde yakaladı.

Çalınan 400 avokado sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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