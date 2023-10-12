Antalya'da bir bahçeden avokado çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden çalınan 400 avokado, sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S'nin bahçesinden 400 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi ikametlerinde yakaladı.
Çalınan 400 avokado sahibine teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa