Antalya'da bir araçtan 60 bin lira çalan hırsızlar İzmir'de yakalandı - Haberler

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Antalya'da bir araçtan 60 bin lira çalan hırsızlar İzmir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da bir araçtan 60 bin lira çalan hırsızlar İzmir'de yakalandı

Antalya'da bir otomobilden 60 bin TL çalan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Antalya'da bir otomobilden 60 bin TL çalan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında A.O.O'ya ait park halindeki otomobilden çanta içerisindeki 60 bin TL'nin bulunduğu çanta çalındı. İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yabancı plakalı bir araçla olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin İzmir'e gittikleri belirlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda yabancı plakalı otomobille Gürcistan uyruklu E.A. ve J.T. yakalanarak Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Çalınan 60 bin TL'den bulunan 27 bin TL ise A.O.O'ya teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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