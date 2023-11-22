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Antalya'da bir apartman bahçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.