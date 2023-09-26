Antalya'da Bin 85 Adet Uyuşturucu Hap Yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bin 85 adet uyuşturucu hapı piyasaya sürmeye çalışan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli bir şahsın il dışından temin ettiği uyuşturucu hapları piyasaya süreceğinin bilgisine ulaştı. Şüphelini ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; bin 85 adet sentetik hap, 15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA