Antalya'da bin 669 şahıs sorgulandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Müşterek Kod Duman Uygulaması' çerçevesinde yapılan çalışmalarda bin 669 şahsın sorgulaması yapılırken, 30 litre kaçak sahte alkol ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Müşterek Kod Duman Uygulaması' çerçevesinde yapılan çalışmalarda bin 669 şahsın sorgulaması yapılırken, 30 litre kaçak sahte alkol ele geçirildi.

Antalya'da Türkiye Geneli Müşterek Kod Duman Uygulaması çerçevesinde 77 unsur 285 personelin katılımı ile tütün mamulleri ile alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerlerinde kontrol ve aramalar yapıldı. Yapılan uygulama sonucunda; bin 669 şahıs sorgulandı, 4 şahıs yakalandı, 130 adet elektronik sigara, 30 litre kaçak sahte/alkol, 5 bin 960 dolu makaron, 2 kg tütün, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca 4733 sayılı Kanun çerçevesinde toplam 10 bin 531 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA