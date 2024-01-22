Antalya'da bin 641 şüpheli yakalandı, 220'si tutuklandı

Antalya'da son bir hafta içinde çeşitli asayiş olaylarından gözaltına alınan bin 641 şüpheliden, 220'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğ 1 haftada yapılan uygulamalarda 321 bin 071 şahıs sorgularken, farklı suçlardan aranması bulunan 746 şahıs yakalandı. 187 bin 927 araç ve 11 bin 895 motosiklet incelendi, aranması bulunan 2 araç ve 16 motosiklet yakalandı.

Denetlenen 651 günübirlik konaklama yerinden 10 işletmeye "Konaklama Kaydı Yapmamaktan", 1 şahsa "Kayıt Dışı Günübirlik Olarak Kiralama Yapmaktan" idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda; 29 adet tabanca, 15 adet tüfek, 14 adet kuru sıkı tabanca, 528 adet fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 3 adet bisiklet, 3 adet cep telefonu ve yaklaşık 55 bin lira değerinde gıda ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Aralarında "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Hırsızlık Suçları, Dolandırıcılık, Fuhşa Teşvik Aracılık/Zorlama ve Yağma" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; toplam bin 641 şüpheli şahıs yakalandı, 220 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA