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Antalya'da bin 641 şüpheli yakalandı, 220'si tutuklandı

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Antalya'da son bir hafta içinde yapılan asayiş operasyonlarında bin 641 şüpheli yakalandı ve 220'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, hırsızlık malzemesi ve değerli eşya ele geçirildi.

Antalya'da son bir hafta içinde çeşitli asayiş olaylarından gözaltına alınan bin 641 şüpheliden, 220'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğ 1 haftada yapılan uygulamalarda 321 bin 071 şahıs sorgularken, farklı suçlardan aranması bulunan 746 şahıs yakalandı. 187 bin 927 araç ve 11 bin 895 motosiklet incelendi, aranması bulunan 2 araç ve 16 motosiklet yakalandı.

Denetlenen 651 günübirlik konaklama yerinden 10 işletmeye "Konaklama Kaydı Yapmamaktan", 1 şahsa "Kayıt Dışı Günübirlik Olarak Kiralama Yapmaktan" idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda; 29 adet tabanca, 15 adet tüfek, 14 adet kuru sıkı tabanca, 528 adet fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 3 adet bisiklet, 3 adet cep telefonu ve yaklaşık 55 bin lira değerinde gıda ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Aralarında "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Hırsızlık Suçları, Dolandırıcılık, Fuhşa Teşvik Aracılık/Zorlama ve Yağma" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; toplam bin 641 şüpheli şahıs yakalandı, 220 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Dolandırıcılık Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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