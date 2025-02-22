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Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti

Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir tartışma sırasında 17 yaşındaki Ö.A., 31 yaşındaki A.K.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, olayın tanıklarından bilgi aldı. Yaralı A.K. hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde karşıdan gelen kişiden çakmak istediğini ve 'Yok' cevabını alınca bıçakladığını ileri sürüldüğü olayda, görgü şahitleri konuştu. Ahmet Tutkaç adlı vatandaş, güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda kaldırımdaki tartışmanın 'Niye ters bakıyorsun' sözleri sonrası başladığını söyledi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Çınaraltı Meydanı'nda bulunan bir pasaj önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (17) ile karşılaştığı yabancı uyruklu A.K. (31) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası Ö.A., yanında bulunan bıçakla A.K.'yi karnından yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Ö.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Ö.K.'nin polise verdiği sözlü ifadede çakmak istediği ve A.K.'nin vermediğini söylediği öğrenildi.

O anlar kamerada

Olay anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen A.K.'nin yanından 3 kişinin geçtiği ve hemen akabinde sözlü tartışmanın yaşanması ile Ö.K.'nin bıçakla saldırdığı anlar yer aldı. Tartışmayı Ö.K.'nin yanındaki bir gencin ise ayırmaya çalıştığı da görüldü.

"Niye ters bakıyorsun"

Öte yandan olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar o anları anlattı. Vatandaşlardan Musa Başkan, "Sese çıktık dışarı. Bir kişi kaldırımda yürürken, karşısından gelen 3 kişi arasında tartışma olmuş. Biz de anlayamadık. Yaralanan şahıs yere düşer gibi oldu. Arkadaşlarla birlikte ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112'yi aradık. Üzücü bir olay. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz" dedi.

Bir diğer vatandaş Ahmet Tutkaç da, "Olay, 'niye ters ters bakıyorsun' diye iki taraf arasında tartışmadan dolayı çıktı. Daha sonra bıçaklama olayı oldu. Yaralanan kişi için sağlık ve polis ekipleri geldi" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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