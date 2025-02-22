İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt

Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada Sergen Çoban, 8 bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Bilal A. kaçtığı bölgede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi 8 bıçak darbesi alarak yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan Sergen Çoban ile Bilal A. (36) arasında cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bilal A., yanında taşıdığı bıçakla Sergen Çoban'ı 8 kez bıçaklayıp olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sergen Çoban kurtarılamadı.

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilal A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Aksoy'un olayın ardından evine giderek motosikletini aldığı ve Manavgat'a kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin Manavgat'ta sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, Bilal A. gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

Sergen Çoban'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Çoban, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
img

Rekor düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
img

Son halini görenler Başak Gümülcinelioğlu'nu tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı

Verilen kararı beğenmedi sinirini 4. hakemden çıkardı
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı! Sizin de başınıza gelmemesi için bu detaya dikkat

TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.