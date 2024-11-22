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Antalya'da Bıçaklama Olayı: Hayatını Kaybeden Adamın Eşi Sinir Krizi Geçirdi

Antalya'da Bıçaklama Olayı: Hayatını Kaybeden Adamın Eşi Sinir Krizi Geçirdi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanan Güntaç Durmaz, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Eşinin cenazesini teslim alan Gamze Durmaz sinir krizi geçirdi.

Antalya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşinin cenazesini teslim alan genç kadın sinir krizi geçirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Kızılarık Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Güntaç Durmaz, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ile Yeşilova Mahallesi'ndeki Cırnık Köprüsü'nde buluştu. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile yaralayan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki bir kişi tarafından bulunan ve aşırı kan kaybettiği öğrenilen Durmaz, 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 gündür yaşam mücadelesi veren Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Durmaz'ın cenazesi eşi tarafından teslim alındı. Eşinin cansız bedenini teslim alan Gamze Durmaz gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gamze Durmaz, yakınlarının yardımı ile araca bindirilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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