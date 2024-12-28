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Antalya'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'da eski kız arkadaşının evinin önünde çıkan tartışmada Seyit Muhammet Talay, Ömer S. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Aksu ilçesinde meydana geldi. Talay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da bir kişi eski kız arkadaşının evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, geçen çarşamba saat 23.00 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Muhammet Talay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (23) evinin yakınında aracında beklemeye başladı. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ömer S. ve yakınları, Talay'ın yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ömer S. yanında taşıdığı bıçakla Talay'ı karnından bıçakladı.

"Beni Ömer bıçakladı"

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Seyit Muhammet Talay, babası Ramazan Talay'ı arayarak, "Ömer beni bıçakladı. Aracın içerisindeyim, hemen buraya gelin" dedi. Oğlunun çağrısı üzerine olay yerine giden baba, oğlunu yarı baygın halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyit Muhammet Talay, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talay, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Seyit Muhammet Talay'ın cenazesi, babası Ramazan Talay ve yakınlarına teslim edildi. Talay, defnedilmek üzere Elmalı ilçesi Müren Mahalle Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Polis ekipleri, olayın ardından evli ve 4 çocuk babası Ömer S., kızı A.S. ve diğer yakınlarını gözaltına aldı. Ömer S., emniyetteki ifadesinde olayın bir anda geliştiğini ve yaşananlardan çok üzgün olduğunu söyledi.

Öte yandan, Seyit Muhammet Talay'ın hastanede verdiği ifadesinde, kendisini bıçaklayanın Ömer S. olduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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