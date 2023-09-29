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Antalya'da berber tabancayla vurularak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir berber, müşterisini evine bıraktıktan sonra otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, berberin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.