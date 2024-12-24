Antalya'da Belgesiz Nargile Sunumuna Cezai İşlem
Antalya'da jandarma ekipleri, nargile sunum belgesi olmadan hizmet veren bir işletmeye 83 bin 709 lira ceza kesti. Denetimler 18 ayrı işletmeyle gerçekleştirildi.
Antalya'da belgesi olmadan nargile sunumu yapan 1 işletmeye 83 bin 709 lira para cezası kesildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında faaliyet gösteren nargile kafelere yönelik jandarma ekiplerince 18 ayrı işletmeye denetim yapıldı. Denetimlerde, Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 1 bir işletmeye 83 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa