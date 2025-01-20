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Antalya'da Belaruslu Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Belaruslu Adam Evinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, WhatsApp grubundan cevap alamayan Belarus vatandaşı Siarhei Budnik (54), yalnız yaşadığı evinde hareketsiz bulundu. Arkadaşları, merak edip gelince olay ortaya çıktı. Budnik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Antalya'da arkadaşlarının WhatsApp grubundan bir süredir cevap alamadığı Belarus uyruklu yabancı uyruklu adam yalnız yaşadığı ikametinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir arkadaşlarının ve yurt dışında bulunan eşinin WhatsApp gruplarından mesajlarına cevap vermeyen Belarus vatandaşı Siarhei Budnik'i (54) merak eden arkadaşları şahsın ikametine geldi. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan arkadaşları yedek anahtar ile ikamete girdiklerinde Budnik'i odada koltuk üzerinde hareketsiz ve kanlar içerisinde buldu.

En son 1 hafta önce görüşmüşler

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Belarus vatandaşı Siarhei Budnik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Siroz hastası olan Budnik ile arkadaşlarının en son 12 Ocak tarihinde görüştüğü öğrenilirken savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Siarhei Budnik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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