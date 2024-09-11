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Antalya'da Bayılan Tır Sürücüsü Minibüse Çarptı

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Antalya'da direksiyon başında kriz geçiren bir tır sürücüsü, yol kenarında duran minibüse çarptı. Sürücüye vatandaşlar tarafından yardım edildi ve hastaneye götürüldü.

Antalya'da direksiyon başında kriz geçirerek bayılan tır sürücüsü yaklaşık 800 metre çelik bariyerlere sürtünerek gittikten sonra yol kenarında duran minibüse çarptı. Tırdan çıkarılan ve epilepsi nöbeti geçirdiği düşünülen sürücüye ise vatandaşlar soğan ve kolonya koklattı, bacak ile kollarından tutup kalp masajı yaptı. Uzun süre sonra kendine gelen sürücü, olay yerine gelen ambulansa ilk başta binmek istemedi, ikna edilmesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki 34 BJB 634 plakalı tır sürücüsü Adnan M. K., Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde direksiyon başında rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 800 metre Köprülü kavşağın çelik bariyerlerine sürtünerek yoluna devam eden tır, köprülü kavşak çıkışında yolun sağında duraklayan Gökhan K.'nın kullandığı 07 C 74815 plakalı servis aracına çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Olayı gören diğer araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kendisinden geçmiş vaziyette araçtan indirilen tır sürücüsü yol ortasına yatırıldı.

Hastaneye gitmek istemedi

Ağzındaki köpükten epilepsi hastası olduğu ve kriz geçirdiği düşünülen tır sürücüsü, vatandaşlar tarafından soğan ve kolonya koklatılarak kendisine getirilmeye çalışıldı. Sürücüye zaman zaman da kalp masajı yapılırken, tırın yolu kapatması nedeniyle yolda oluşan araç kuyruğu ambulansın olay yerine ulaşmasını güçleştirdi. Ambulans olay yerine ulaşması ile rahatsızlanan tır sürücüsü kendine geldi. 112 Acil Sağlık ekibine kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmeyeceğini söyleyen tır sürücüsü olay yerindeki trafik polisleri ve vatandaşların ısrarı sonucu hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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