Haberler

Antalya'da Baygın Şahıs Polis Ekiplerinin Yardımıyla Uyandırıldı

Antalya'da Baygın Şahıs Polis Ekiplerinin Yardımıyla Uyandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dolmuş durağında baygın halde bulunan V.Y., polis ekipleri tarafından uyandırıldı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, polisin yardımlarını kabul ederek ambulansa bindi.

Antalya'da dolmuş durağında baygın halde yatan şahıs, polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen şahıs, kendisine yardım eden polisin elini öptü, ambulansa da binmemekte direndi. Bir şey içmediğini söyleyen şahıs, polisin kendisinin de ambulansa geleceğini belirtmesi üzerine hastaneye gitmeyi kabul etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerindeki dolmuş durağında bir kişinin baygın halde yattığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, oturma grubunda kendinden geçmiş halde yatan ve adının V.Y. olduğu belirlenen şahsı uzun uğraşlar sonucu uyandırdı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen V.Y., bir süre kaldırımda oturup toparlanmaya çalıştı. Bu sırada kendisine yardım eden Yunus ekibindeki polislerin eline sarılıp öptü.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen V.Y., ilk etapta ambulansa binmeyi reddetti. Yunus ekibinde görevli bir polisin "Ben de ambulansta senin yanında olacağım" sözleri üzerine ikna olan şahıs, ambulansa binerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.