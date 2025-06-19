Antalya'da Barlar Sokağında Kavga: Bir Ölü

Antalya'da Barlar Sokağında Kavga: Bir Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde barlar sokağında çıkan kavga sonucunda, bir kişi boğazından kırık cam şişesiyle ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde barlar sokağında çıkan kavgada boğazından kırık cam şişesiyle ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.M. eline geçirdiği cam şişeyle Mustafa Arslan'ın boğazından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mustafa Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mustafa Arslan'ı boğazından yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli M.M, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
Milyonlarca öğrenci ter döküyor! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Milyonlarca öğrenci ter döküyor! YKS'nin ilk oturumu başladı
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.