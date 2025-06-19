Antalya'da Barlar Sokağında Kavga: Bir Ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde barlar sokağında çıkan kavgada boğazından kırık cam şişesiyle ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.M. eline geçirdiği cam şişeyle Mustafa Arslan'ın boğazından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mustafa Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mustafa Arslan'ı boğazından yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli M.M, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA