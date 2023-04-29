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Antalya'da baraka yangında küle döndü

Antalya'da baraka yangında küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da bir baraka çıkan yangında küle döndü.

Antalya'da bir baraka çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı arkasındaki boşluk alandaki barakada çıktı. Barakadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Barakada tek başına yaşayan Şenol Kaplan ise büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, baraka kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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