Antalya'da Balkonda Tabanca İntiharı Girişimi

Antalya'da evinin balkonuna çıkarak gürültü yapan bir kişi, tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda şahıs teslim oldu.

ANTALYA'da, evinin balkonuna çıkıp gürültü yapan Rüştü K. (52), elindeki tabancanın mermisini namluya sürüp, başına dayadı. Rüştü K., ekiplerin ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. 8 katlı binanın 3'üncü katında annesiyle birlikte yaşayan Rüştü K., evinin balkonuna çıkıp çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Rüştü K.'nın balkonda tabanca gösterdiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından uyarılan Rüştü K., elindeki tabancanın namlusuna mermi sürdü. Rüştü K., ardından tabancayı başına dayadı. Rüştü K.'nın kapıyı açmaması üzerine bölgeye destek amaçlı özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından Rüştü K., evin kapısını açarak polise teslim oldu. Rüştü K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.