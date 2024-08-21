Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Balkonda Hareketsiz Yatan Yaşlı Adam Polis ve İtfaiyeyi Alarma Geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın balkonunda hareketsiz yatan yaşlı adam, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Uyandırılan yaşlı adamın aslında uyuduğu ortaya çıktı.

Antalya'da bakıcısının ulaşamadığı ve balkonda hareketsiz şekilde yatan yaşlı adam, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Merdivenli araçla balkona çıkan ekipler, uyuduğu anlaşılan yaşlı adamı güçlükle uyandırabildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2679. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mehmet Ü.'nün (90) bakıcısı eve gelerek kapıyı açmak istedi. Kapının içeriden kilitli olması nedeniyle bakıcı kadın kapıyı açamayınca komşularından yardım istedi. Mehmet Ü.'yü balkonda hareketsiz halde yatarken gören bakıcı ve komşuları, tüm çabalarına rağmen yaşlı adamdan bir tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Güçlükle uyandırıldı, ekipleri karşısında görünce şaşırdı

İhbar üzerine hayatını kaybettiği düşünülen Mehmet Ü. için adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla Mehmet Ü.'nün bulunduğu 2. kattaki dairenin balkonuna çıkarak içeriden kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin içeriye girmesinin ardından balkonda hareketsiz yatan ve öldüğü düşünülen Mehmet Ü.'nün aslında uyuduğu ortaya çıktı. Güçlükle uyandırılan Mehmet Ü., karşısında ekipleri görünce şaşırdı. Kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Mehmet Ü., tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye antalya 3-sayfa Kepez 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title