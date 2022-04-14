Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı - Haberler

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Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı

Antalya'da sosyal medya uygulamaları üzerinden bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı.

Antalya'da sosyal medya uygulamaları üzerinden bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, yüksek kazanç vaadiyle garantili bahis kuponu adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 3 şahıs, mağdur vatandaşların banka hesap hareketlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şahıs, haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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