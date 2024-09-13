Antalya'da Bahçe Temizliği Yangına Neden Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçe temizliği yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek içinde lastik bulunan konteyneri küle çevirdi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde İ.Ö.'ye ait bahçede meydana geldi. İ.Ö., bahçesinde temizlik yaparken ateş yaktı. Ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde büyüyerek içinde lastik bulunan bir konteynere sıçradı. Yoğun duman paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Konteynerin küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA