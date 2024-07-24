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Antalya'da Baba ve Oğlunun Evine Yangın

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Antalya'nın Aksu ilçesinde pazar alışverişine giden baba ve oğlunun yaşadığı evde çıkan yangın sonucunda evleri küle döndü. Baba ve oğlu, pazardan dönüp evlerinin yanmış olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadılar.

Antalya'nın Aksu ilçesinde pazar alışverişine giden baba ve oğlunun yaşadığı iki katlı evde yangın çıktı. Yangın haberini duyunca pazardan dönen baba ve oğlu, evlerinin küle döndüğünü gördü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Muharrem Senek ile oğlu Ramazan Senek'in yaşadığı iki katlı evde çıktı. Alınan bilgiye göre, altlı üstlü oturan baba-oğul ve aileleri birlikte pazara çıktı. Bu sırada evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katta kullanılamaz hale gelirken, evlerinin yandığı haberini duyup pazardan geri dönen baba ve oğlu büyük üzüntü yaşadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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