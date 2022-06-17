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Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre cinnet getiren baba, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre cinnet getiren baba, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.M. getirdiği cinnetin ardından av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına ve 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden şahsın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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