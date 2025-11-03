Haberler

Antalya'da ATV Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza, yaya geçidinden geçmekte olan bir ATV'ye motosikletin çarpması ve ardından bir otomobilin çarpmasıyla sonuçlandı. Ağır yaralanan ATV sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan ATV'ye motosikletin arkadan çarpması ardından çarpışmanın şiddeti ile hızla yola çıkan ATV'ye bu kez karşı şeritte seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV sürücüsünün yola fırladığı kaza anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre D-400 kara yolu istikametinde seyir halindeyken yaya geçidinden geçmek için yavaşlayan Nasuh Turhan'ın kullandığı 07 BHB 220 plakalı ATV'ye, aynı istikamette gitmekte olan ve kazanın ardından sürücüsünün olay yerini terk etmesi nedeniyle sürücüsü belirlenemeyen 07 BRJ 629 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürüklenerek park halinde bulunan 07 BHK 309 plakalı araca çarparken, ATV ise çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek seyir halindeki Abdul Melik Şenli'nin kullandığı 07 BGE 507 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ATV sürücüsü Nasuh Turhan, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalede hayati tehlikesinin olması nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsünün yerinden fırlayıp yola savrulduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan ve çekme belgeli olduğu belirlenen motosikletin sürücüsüne sürücü belgesi olmamak kask takmamak ve olay yerini terk suçundan toplam 49 bin 781 lira ceza yazıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
