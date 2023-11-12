Antalya'da Aşırı Yük Yüklenen Kamyonete 9 Bin 535 TL Cezai İşlem

Antalya'da aşırı yük yüklenen kamyonet, caddelerde seyrederek diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Kamyonetin yüksekliğinin 4 katı kadar yük taşıyan sürücüye trafik ekipleri 9 bin 535 TL para cezası kesti.

Eve değil, kamyonete 4 kat çıktı: Görenler hayrete düştü

Aşırı yük yüklenen kamyonet, virajlarda devrilme tehlikesi yaşadı, yön levhaları ve trafik ışıklarına sıfır geçti

Kamyoneti görüntüleyen sürücülerden birisi, 'İnanılır gibi değil, bu nasıl cesaret arkadaş' yorumunda bulundu

Trafik ekipleri kamyonet sürücüsüne 9 bin 535 TL para cezası uyguladı

ANTALYA - Antalya'da aşırı yük yüklenen kamyonet görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin yüksekliğinin 4 katı kadar yükle caddelerde seyreden kamyonet, virajlarda da devrilme tehlikesi yaşadı. Kamyoneti gören sürücüler, "İnanılır gibi değil, bu nasıl cesaret arkadaş" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken, görüntülerden aracı tespit eden trafik ekipleri sürücüye 9 bin 535 TL para cezası kesti.

Kepez ilçesinde sürücüler tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Sürücü ismi öğrenilemeyen 07 MB 5913 plakalı kamyonet, aşırı yük yüklenip caddelerde ilerledi. Neredeyse kamyonetin 4 katı yükseklikte yükün bulunduğu kamyonet, virajlara girdiğinde yan yatarak devrilme tehlikesi de yaşadı.

"Bu nasıl cesaret arkadaş?"

Oldukça yüksekte bulunan yön levhaları ile trafik ışıklarına sıfır geçen kamyonet, caddedeki diğer sürücüleri de hayretler içerisinde bıraktı. Görüntüyü kaydeden bir sürücü, "İnanılır gibi değil, bu nasıl cesaret arkadaş. İnşallah devrilmez" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

9 bin 535 TL ceza uygulandı

Görüntüler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu kamyonetin sürücüsünü tespit etti. Ekipler sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL, aşırı yük taşımadan dolayı da 909 TL olmak üzere toplam 9 bin 535 TL cezai işlem uyguladı.