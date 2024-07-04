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Antalya'da aşırı sıcaklardan bunalan yaşlı adam bayıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı sıcaklıklardan bunalan yaşlı adam kaldırımda yürürken bayıldı. Yardıma koşan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı sıcaklıklardan bunalan yaşlı adam kaldırımda yürürken bayıldı. Yere düşen vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Mustafa Yıldız (75), aniden yere yığıldı. Yıldız'ın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sıcak ve bunaltıcı hava sebebiyle tansiyonunun yükseldiği belirlenen Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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