Antalya'da aşırı alkollü vatandaş hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde olduğu yere yığılıp kalan vatandaş aşırı alkollü çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan vatandaş hastaneye aldırıldı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aşırı alkol tüketen Mustafa A., yolda yürürken olduğu yere yığıldı. Yerde bir şahsın yattığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa A.'nın aşırı alkol tüketimi sebebiyle kendinden geçtiğini belirledi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Mustafa A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA