Antalya'da Asayiş Uygulamasında 186 Şahıs Yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, polis ekipleri haklarında yakalama emri bulunan 186 şahısı adli makamlara sevk etti.

Antalya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 186 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında birçok suçtan hapis cezasıyla arananların da bulunduğu, 20 yıl üzeri 1, 5 yıl ile 10 yıl arası 4, 2 yıl ile 5 yıl arası 12, 2 yıl altı 42 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 59, ifade işlemlerine yönelik yakalama emri ile aranan 127 şahıs olmak üzere toplam 186 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

