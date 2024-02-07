Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Asayiş Uygulaması: 377 Bin 500 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 377 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 2 bin 300 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 210 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 208 bin 650 araç ve 17 bin 350 motosiklet incelenerek, aranması bulunan 3 otomobil ile 10 motosiklet yakalandı. Yapılan çalışmalarda ateşli silahlar, fişekler, hırsızlık malzemeleri, cep telefonları ve narkotik madde ele geçirildi.

Antalya'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 377 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 2 bin 300 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 210 şahıs tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son 1 haftada "kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık suçları, dolandırıcılık, yağma, fuhşa teşvik/ aracılık veya zorlama" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulamalar ve aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada 377 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 2 bin 300 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 210 şahıs tutuklandı.

208 bin 650 araç ve 17 bin 350 motosiklet incelenerek, aranması bulunan 3 otomobil ile 10 motosiklet yakalandı. 17 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. 175 umuma açık işletme denetlendi, 8 işletme ve 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 57 adet ateşli silah, 330 adet fişek, hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 8 adet bisiklet, 6 adet cep telefonu, çok sayıda gıda ve giyim malzemesi ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Antalya Tutuklama Güvenlik Yakalama Hırsızlık Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Winston Churchill'in dişleri ne kadara satıldı? Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? SAFİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI! | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title