Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 267 Tutuklama

Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 267 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya genelinde yapılan asayiş denetimlerinde bin 996 şüpheli yakalandı, 267 kişi tutuklandı. Uygulamalar sırasında birçok suç türüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antalya genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, bin 996 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 267 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Haziran tarihleri arasında yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında, kasten öldürme, yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suça yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 270 bin 273 şahıs sorgulandı, aranan 629 kişinin de aralarında bulunduğu toplam bin 996 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 267 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde 49 bin 829 otomobil ve motosiklet kontrol edilirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu tespit edilen 26 araç ele geçirildi. 132 geçici konaklama yeri ile 94 kiralık araç firmasında yapılan denetimlerde 3 işletme ve 3 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu dahilinde 4 farklı olayda 20 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 191 kişiye idari para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda 46 adet ateşli silah, 328 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 6 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten 600 bin kamu işçisine ikinci zam teklifi
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Alevler evlere ulaştı, vatandaşlar bölgeden koşarak kaçtı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.