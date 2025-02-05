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Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 197 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 197 Kişi Tutuklandı
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Son bir haftada Antalya'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda 197 kişi tutuklandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, birçok suçla ilgili yürütülen çalışmalarda 1,572 kişiyi yakalarken, aranan 503 şahıs da tespit edildi.

Antalya son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 197 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen kasten yaralama, yağma, mala zarar verme ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda bin 572 kişi yakalanırken, bunlardan 503'ünün aranan şahıs olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 197 kişi tutuklandı.

Asayiş denetimlerinde 191 bin 447 kişi hakkında sorgulama yapılırken, trafik ve motorlu araç kontrollerinde 34 bin 621 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu kontroller sırasında 18 çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç ele geçirildi. Ayrıca, 710 geçici konaklama yeri ve 89 kiralık araç firması kontrol edildi, kurallara uymayan 8 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Emniyet birimlerinin suçla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna karışan 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 163 kişiye idari para cezası kesildi.

Son bir haftalık süreçte, suç unsurlarına yönelik aramalarda 77 ateşli silah, 407 fişek ve tüfek kartuşu ile 5 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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