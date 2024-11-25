Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 167 Tutuklama
Antalya'da son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 2 bin 52 şüpheli yakalandı, bunlardan 167'si tutuklandı. Asayiş ekipleri, 193 bin 221 kişi sorguladı ve birçok silah ile çalıntı araç ele geçirdi.
Antalya'da son bir haftada meydana gelen asayiş olayları ve yapılan uygulamalarda yakalanan 2 bin 52 şüpheliden 167'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada "kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve yapılan uygulamalarda 193 bin 221 kişi sorgulandı. Sorgulama sonucu bin 31'i aranan şahıs olmak üzere 2 bin 52 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 167 şahıs tutuklandı. Yine yapılan çalışmalarda 28 bin 889 otomobil ve motosiklet incelenirken, 14 otomobil ile motosikletin hacizli, yakalamalı ve çalıntı olduğu belirlendi. Ekipler ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici alet, 248 adet fişek ve 24 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. - ANTALYA