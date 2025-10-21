Antalya'da Asayiş Operasyonu: 267 Tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş çalışmaları kapsamında, çeşitli suçlardan yakalanan 267 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 14-20 Ekim tarihleri arasında yürütülen denetim ve uygulamalarda 'kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık' başta olmak üzere birçok asayiş olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 263 bin 197 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Aralarında 637'si aranan şahıs olmak üzere toplam bin 990 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 267 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde 55 bin 14 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 58 araç ele geçirildi. Ayrıca 152 geçici konaklama yeri ve 87 kiralık araç firması kontrol edilirken, 2 işletme ve 1 firmaya idari yaptırım uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 5 olayda 21 şahıs hakkında işlem yapılırken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 365 kişiye idari para cezası verildi. Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda 52 ateşli silah, bin 8 fişek ve tüfek kartuşu ile 6 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA