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Antalya'da Asayiş Operasyonu: 234 Şahıs Tutuklandı

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Antalya'da son 1 haftada gerçekleştirilen polis denetim ve uygulamalarında, asayiş olaylarına karışan 234 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik çalışma yaptı. Uygulamalar sonucunda bin 403 şahıs yakalandı ve 234'ü tutuklandı. Ayrıca trafik denetimlerinde aranan 3 otomobil ve 8 motosiklet ele geçirildi.

Antalya'da son 1 haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, asayiş olaylarına karışan 234 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, huzur uygulaması ve aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Uygulamada ekipler, 294 bin 187 kişiyi sorgularken, bunlardan 805'i aranan şahıs olmak üzere bin 403 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 234'ü tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise incelenen 195 bin 850 araç ile 17 bin 820 motosikletten, aranması bulunan 3 otomobil ve 8 motosiklet ele geçirildi, 4 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 1 şahıs ise yakalandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, 25 tabanca, 9 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca ve 292 fişek, 5 bisiklet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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