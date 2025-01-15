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Antalya'da Asayiş Operasyonları: 280 Tutuklama

Antalya'da Asayiş Operasyonları: 280 Tutuklama
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Antalya'da son bir haftada uygulanan asayiş operasyonlarında 280 kişi tutuklandı. Emniyet, kasten öldürme, yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık gibi suçlarla ilgili 193 bin 848 kişiyi sorgulayarak 1,641 kişiyi yakaladı. Kontrollerde çalıntı araçlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da son 1 haftada asayiş olaylarına karışıp yakalanan şüphelilerden 280'i tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarına yönelik uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin sorguladığı 193 bin 848 kişiden 522'si aranan şahıs olmak üzere bin 641 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 280 şahıs tutuklandı.

Uygulamalarda 39 bin 429 otomobil ile motosiklet incelendi; çalıntı, hacizli, yakalamalı 23 otomobil ve motosiklet bulundu. 885 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firmasının da kontrol edildiği denetimlerde 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında, 6 adli olayda 26 şahsa idari işlem gerçekleştirilirken, "Kabahatler Kanunu" kapsamında ise 188 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 63 adet ateşli silah, 861 adet fişek, tüfek kartuşu, 4 kesici alet, 465 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 1 milyon 151 bin 130 TL ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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